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رياضة

بسبب التأمينات.. أشرف صبحي يتدخل لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:26 ص
صدى البلد
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ملك موسي
تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك في البنوك بسبب مستحقات التأمينات لدى القلعة البيضاء.

وعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع اللجنة التي تتولى إدارة النادي الأبيض وأخطرهم بحل الأمر على أن يقوم الزمالك بجدولة المستحقات الخاصة للتأمينات.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.
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