بسبب التأمينات.. أشرف صبحي يتدخل لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك

تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك في البنوك بسبب مستحقات التأمينات لدى القلعة البيضاء.
وعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع اللجنة التي تتولى إدارة النادي الأبيض وأخطرهم بحل الأمر على أن يقوم الزمالك بجدولة المستحقات الخاصة للتأمينات.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.