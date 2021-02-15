إبراهيم سعيد: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المولودية لكن دون جدوى

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائـر في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبـي بدون أهداف.





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": "الزمالك استحوذ على المباراة بشكل كامل و أهدر لاعبوه العديد من الفرص على مرمى الفريق الجزائـري لكن دون جدوى ، فالزمالك كان بحاجة إلى الفوز في بداية المشوار ليعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني".





واختتم سعيد ، باتشيكو أخطأ في عدم الدفع بـ أشرف بن شرقي و شيكابالا من البداية ، كما أشفق على مروان حمدي وكنت أتمنى عدم إشراكه في هذه المباراة.