ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المولودية لكن دون جدوى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:40 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائـر في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبـي بدون أهداف.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": "الزمالك استحوذ على المباراة بشكل كامل و أهدر لاعبوه العديد من الفرص على مرمى الفريق الجزائـري لكن دون جدوى ، فالزمالك كان بحاجة إلى الفوز في بداية المشوار ليعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني".

واختتم سعيد ، باتشيكو أخطأ في عدم الدفع بـ أشرف بن شرقي و شيكابالا من البداية ، كما أشفق على مروان حمدي وكنت أتمنى عدم إشراكه في هذه المباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف قاسم: مواجهة مولودية الجزائر لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد الثلاث نقاط

60 دقيقة.. الزمالك يبحث عن هدف.. وبطل الجزائر يعتمد على المرتدة

75 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط والمولودية يتراجع

الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام مولودية الجزائر بـ دوري أبطال إفريقيا

تفاصيل إصابة فرجاني ساسي القوية أمام مولودية الجزائر

فاروق جعفر: مصطفى محمد كان سيغير من شكل الزمالك أمام مولودية الجزائر

ترشيحاتنا

وصول الحرارة لـ12 درجة.. الأرصاد تحذر: أمطار وعواصف على هذه المناطق.. فيديو

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

إيه لازمة الخوف؟.. طارق شوقى عن امتحانات الابتدائية: دى سنوات نقل عادية مفيش فيها مجموع ولا حاجة.. فيديو

برشقات الصواريخ.. الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دمشق

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

Advertisements

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

فايلر يظهر ويعلق على مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.. ويكشف سبب رحيله

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

طبيب الأهلي يحسم موقف طاهر محمد طاهر من لقاء المريخ

يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

للاطمئنان على الأمور داخل النادي.. جلسة بين أشرف صبحي وأعضاء اللجنة المؤقتة لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة دهون البطن خلال النوم.. حيل متعددة أبرزها وضعية النوم

التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل| صور

عمره 12 عامًا.. طفل ينهي حياة لصا مسلحا دفاعًا عن جدته