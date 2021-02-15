موجز السوشيال ميديا.. بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها في عيد الحب.. وهبة مجدي تقود دراجة هوائية مع محمد محسن

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أبو جبل يشكر جماهير الزمالك على دعمه

وجه محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمه على وسائل التواصل الاجتماعي.



‏وكتب ابو جبل عبر حسابه بتويتر قائلا: "شكرا لأكبر جمهور في الكون جمهور نادينا الزمالك علي كل الدعم الكبير والحب دا منكم و اسأل الله التوفيق وان اكون عند حسن ظنكم واكون قد المسئولية".





هبة مجدي تقود دراجة هوائية مع محمد محسن احتفالا بعيد الحب



شاركت الفنانة هبة مجدي متابعتها عبر حسابها بانستجرام مجموعة من الصور لها مع زوجها محمد محسن وهما يقودان درجات هوائية.



‬‏‪وعلبت هبة مجدي على الصور قائلة "انا عندي فوبيا من العجلة بس محبتش ابين و احنا بنصور و مسكت نفسي عشان تطلع حلوة و الحمد لله ربنا ستر و موقعتش و عدت علي خير

كله يهون عشان عيونك #عيد_الحب"













بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها في عيد الحب.. فيديو



استغرضت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني هدية عيد الحب التي قدمها لها تامر.

ونشرت بسمة بوسيلي فيديو للهدية من داخل شقتها وعلقت قائلة "شكرا يا تيمو بحبك ".







بعد إشادته بالأهلي في كأس العالم.. ميدو يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميدو بعد اشادته بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حلقة أوضة اللبس امبارح.. الكلام اللي قاله الكابتن ميدو عن الأهلي كله سليم ومنطقي وبوجهة نظر لاعب الكرة اللي لعب في أعلى المستويات.. كلام محترم جداااااا " و"‏ميدو بيقول ان لعيبة الاهلي كلهم ع قلب رجل واحد ووجود رئيس نادي كأب سبب التميز والنجاح".