بسبب إصابات كورونا المرتفعة.. توجيه عاجل من حكومة الأردن

قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن، سعد الخرابشة: إن الحكم على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لـ "يوم واحد لا يكفي"، مشيرا إلى استمرار مراقبة الوضع الوبائي حتى نهاية الأسبوع لمعرفة المؤشر الذي يتجه إليه عدد الإصابات.

وأوضح الخرابشة لبرنامج "صوت المملكة"، أن "الحكم على يوم واحد لا يكفي"، لافتًا إلى أن "اللجنة تنتظر نهاية الأسبوع لمعرفة كيف يتجه عدد الإصابات، هل ستستمر في الصعود أو بالثبات أو أن الزيادة التي حدثت اليوم يمكن أن تكون طارئة لأسباب معينة".

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ونسبة الفحوص الإيجابية العالية "مقلقة"، ما دعا إلى اجتماع طارئ للجنة الأوبئة لتحليل الزيادات.



وكان مجلس الوزراء الأردني ناقش في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطورات الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا ونسب الفحوصات الإيجابية خلال الأيّام القليلة الماضية.





وأكد الخصاونة خلال الجلسة ضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشدّدا على عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصادرة بموجبها بحقّ المخالفين.





كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفراد والمنشآت في المخابز والأسواق خصوصًا في ظل التطورات المتوقعة للحالة الجوية، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتلافي الازدحامات والتجمعات، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وتفاديا لانتقال العدوى بينهم في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة.





ووجّه رئيس الوزراء ببقاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجهات الصحية في حالة انعقاد مستمرّ لدراسة تطورات الحالة الوبائية ومستجداتها، وإجراء تقييم دوري لها، للاطلاع على التوصيات الصادرة عنها والمستندة إلى الآراء الطبية قبل اتخاذ القرارات المناسبة.