شوقى السيد: نحتاج لتشريع يتيح حذف المواقع الإباحية وتجريم ناشريها

أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى ان المواقع الاباحية تمثل خطرا على الامن الاجتماعي والأخلاقي فى المجتمع .





واضاف انه لابد وان يتفق الجميع على خطورة هذه المواقع ، ويجب فورا حذفها من خلال اتخاذ كل الطرق العلمية والتكنولوجية المتاحة للحفاظ على قوام المجتمع .





وحول الطرق القانونية بعد صدور حكم قضائى بإلزام الحكومة بحذف المواقع الاباحية وكذلك مناشدة برلمانية لحذفها ..أكد الدكتور شوقى السيد ، اننا فى حاجة الى تشريع عاجل يصدره مجلس النواب يتم من خلاله الترخيص لجهة معينة بمراقبة هذه المواقع الاباحية ، وحذفها وعدم السماح بنشرها من المنبع الأصلي سواء كان هنا فى مصر او فى اى دولة فى العالم.





وقال ان التشريع القانوني يجب ان يتضمن مواد تجرم نشر هذه المواد الإباحية أو الترويج لها ، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المواقع و ناشيرها ، لانها تمثل أفعال فاضحة علانية وتحرض على الفساد .





واكد استاذ القانون الدستورى ان التشريع الذى سيصدر ضد هذه المواقع لا يعارض الدستور او القانون ، وليس ضد حرية الرأي والتعبير ، كما انه لا يحق لأي دولة الاعتراض على قرار الحكومة بحذف هذه المواقع ، لان قرارها يدخل ضمن الحفاظ على إطار المقومات الاساسية للمجتمع وهو ضمن اختصاص الحكومة .