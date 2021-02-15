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فن

عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير .. اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:52 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق ابراهيم
تعرض مساء اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير في موسمه الثاني عبر منصة شاهد  VIP وقناة ستار التركية. 

وشهد البرومو اكتشاف سلطان "انجين اكيورك"  ان ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة ادت الى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور " توبا بويوكوستون" الى هذا الامر.

مازالت ازمة مسلسل ابنة السفير حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان اتاغول اذ اكد احد العاملين في المسلسل ان نسليهان كانت تماطل ومرضها مجرد خديعة.

وقال ان شركة الانتاج عندما وجدت نسلهيان تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد بدون دفع شرط جزائي.

ولفت الى ان نسليهان كانت ترفض التصوير اكثر من يومين وتقضي باقي الاسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا الى ان نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.

وأعلنت الممثلة التركية نسليهان اتاغول انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.
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