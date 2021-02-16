ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل التنكيس في الصلاة يؤثر في صحتها؟.. مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:02 ص
الصلاة
الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى لمفتي الجمهورية، إنه يجوز للمصلي قراءة القرآن على غير ترتيبه في المصحف، منوهًا إلى أنه من الأولى شرعا المحافظة على ترتيبها، فالقرآن يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد عل أسئلة المتابعين ، أن تنكيس السور لا يبطل الصلاة، مشيرًا إلى أن التنكيس يكون بقراءة السورة اللاحقة قبل السابقة، فيقرأ - مثلًا - الإخلاص قبل «المسد» و«آل عمران» قبل «البقرة».

هل تأخير الصلاة له كفارة ؟ 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كفارة تأخير الصلاة حتى الخروج عن وقتها، إن الصلاة أهم أركان الإسلام ويجب أداؤها في وقتها، مشيرًا إلى أن من فاتته الصلاة المفروضة حتى خرجت عن وقتها، يجب عليه أداءها متى تمكن من ذلك.

وأكد "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الشخص الذي يؤخر صلاته تكاسلًا، يكون آثمًا، مشيرًا إلى أن كفارة هذا الإثم، المبادرة بقضاء الصلاة وكثرة الاستغفار.

وأضاف أنه في حالة فوت الصلاة بعذر كالنائم أو في مكان لم يستطع فيه الصلاة، لا يأثم صاحبها ولكن يجب عليه القضاء فقط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل تأخير الصلاة عن وقتها له كفارة ؟.. أمين الإفتاء يجيب

تكفير ذنب تأخير الصلاة.. الإفتاء توضح

هل يجوز جمع الصلوات الخمسة بدون عذر؟.. الأزهر للفتوى يجيب والإفتاء توضح العقوبة

هل تصح الصلاة حال قراءة سور القرآن بدون ترتيب ؟ الإفتاء تجيب

حكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة وأنواعه

ترشيحاتنا

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. فيديو

الكنيسة تحتفل بتذكارهم.. القصة الكاملة لاستشهاد المصريين في ليبيا ورد فعل الرئيس للقصاص من الدواعش

فرج عامر : أتممنا بيع حسام حسن لنادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد