مشادة بين محامية وإعلامية وافقت أن تكون زوجة رابعة

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين ضيوف الفنانة نشوى مصطفى، حيث قالت الإعلامية نشوى العجوز ضيفة نشوى مصطفى إنها متزوجة ولديها طفلة صغيرة، مؤكدة أنها الزوجة الرابعة.





وأضافت نشوى العجوز خلال حوارها ببرنامج بنت البلد، المذاع على قناة المحور، : " مقتنعة بما قمت به، وأن الله حلل للرجل أن يتزوج 4 فلماذا يهاجم من قبل المجتمع".





وفى نفس السياق انفعلت المحامية فريال مراد، وقالت : " بلاش تستخدمي الدين، فى الرد على أشياء تقتنعي بها" وهو ما جعل الأثنين يدخلنا فى مشادة على الهواء، وقامت كلا منها بتوجيه اتهامات للأخرى.





وتلقى البرنامج أكثر من اتصال هاتفى يهاجم الإعلامية التى وافقت على أن تكون الزوجة الرابعة.



