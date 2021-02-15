حلول ابتكارية.. وزير التعليم لـ النواب: قرارات الثانوية العامة الأخيرة ناقشناها مع الرئيس السيسي أكثر من مرة

عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب.







وقال الوزير، إن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.







وأضاف "شوقي" لنواب لجنة التعليم، "نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة" واحدة من الموازنة العامة".







واستطرد نلجأ للحلول الأبتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيق مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم في عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.





وأكد كل مايتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.





يذكر أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس والوزير طارق شوقى،خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.





وأضاف نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020 /2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".