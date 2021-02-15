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موجة طقس سيئ.. محافظ الغربية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين ويكشف آخر الاستعدادات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:56 م
موجة طقس سيء
موجة طقس سيء
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هاني حسين
قال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه بمجرد الحصول على إخطار يفيد بتواجد  موجة طقس سيء   يتم اتخاذ الإجراءات لمواجهة موجة الطقس السيء، ويتم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان المحافظة ومراكز المدن للتعرف على تطورات حالة الطقس في كافة أنحاء المحافظة .

وأضاف طارق رحمي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  معدات شفط المياه والحماية المدنية متواجدة في شوارع المحافظة وهناك خطة انتشار على الأماكن المعتاد تواجد تراكم مياه  أمطار بها خاصة في الأنفاق والطرق السريعة".

وتابع طارق رحمي:"  يتم إجراء عمليات تنظيف البالوعات والاطمئنان على معدل غاطس شبكات الصرف الصحي ويتم  مراجعة حالة الاعمدة الكهربائية والتأكد من تغطيتها بشكل آمن خلال موجة الطقس السيء".

واكمل طارق رحمي:"  رفع درجة الاستعداد القصوى في الإسعاف والمستشفيات خلال موجة الطقس السيء".

ووجه محافظ الغربية نصيحة للمواطنين: "الالتزام  بالتواجد في المنزل قدر المستطاع والنزول في حالة الضرورة فقط خلال موجة الطقس السيء "



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