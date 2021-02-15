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محافظات

خروج عضو مجلس النواب من مستشفى العزل بعد تعافيه من كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:44 م
الدكتور أحمد دندش
الدكتور أحمد دندش
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انجي هيبة
أعلنت مصادر طبية بمستشفيات جامعة قناة السويس، عن خروج عضو مجلس النواب الدكتور أحمد دندش من مستشفى العزل، بعد تعافيه من فيروس كورونا واستقرار نسبة الأوكسجين خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى خروج عضو مجلس النواب من قسم العزل الجامعي، بعد سلبية مسحة الإصابة بفيروس كورونا والتأكد من التعافي.

وكشفت المصادر أنه خضع  لفحوصات بشكل مستمر تشمل قياس الضغط والسكر ونسبة الأوكسجين وتشبع الرئتين بالهواء على مدار 24 ساعة.

وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.

وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.

وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.

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