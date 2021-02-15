وزير الخارجية الأمريكي يحث نظيره التركي على الخلاص من أنظمة S-400 الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش هاتفيا يوم الاثنين مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مسألة شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 وحث على عدم الاحتفاظ بهذه الأنظمة.





وجاء في البيان أن "الوزير بلينكين حث تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة صواريخ أرض-جو الروسية إس -400".





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين وكافوس أوغلو بحثا أيضا مقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق.





وذكرت الوزارة إن "الوزير أعرب عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق وأكد وجهة نظرنا بأن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحملون المسؤولية".