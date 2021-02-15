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مسبار الأمل.. مدير المشروع يكشف أخر ما وصل له

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الأمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إن المسبار ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، مضيفا أن المسبار يعمل على اكتشاف كوكب المريخ.

وأضاف شرف، في حوار عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أنه العلماء يعتقدون أن كوكب المريخ قبل ملايين السنوات كان مثل كوكب الأرض ولكن حدث شيء ما، مضيفا أن مسبار الأمل يسعدنا على فهم ما حدث في الكوكب الأحمر.

وتابع مدير مشروع الأمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن المسبار يعمل للإجابة على سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في أرسال صورة من الكوكب الأحمر.

وأكد شريف، أنه محتاجين عدة صور للكوكب لكي نصل لنتائج، مشيرا إلى أن على شهر سبتمبر نأمل نشارك بيانات علمية مع المجتمع العلمي الدولي دون أي شروط وصل لها مسبار الأمل.


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