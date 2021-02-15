بعد زفاف دينا داش.. هجوم على صور المشاهير في ساحات المساجد: انتهاك لحرمتها

أثار حفل زفاف المدونة دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش الجدل، خاصة بعد التقاطها العديد من الصور في ساحة المسجد بعد عقد القران وهي مرتدية فستانا أبيضا قصيرا غير محتشم، ما اعتبره البعض إهانة لحرمة المكان المقدس.





كان قد تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة هجوم على البلوجر والمشاهير بعد ظهورهم بملابس وفساتين جريئة في ساحات المساجد، وكتبت شيرين علام: "هي أماكن الفوتوسيشن قصرت معاكم في حاجة علشان تتجرأوا على المساجد بالمنظر ده !".





وتابعت أن التصوير في ساحات المساجد بملابس غير محتشمة يعد أمرا مخجلا، وقالت: "تخيلوا شكل المآذن وتطبيع الموضوع وانتشاره عادي بعد ما كان السياح بيقلعوا الجزم ويلبسوا الطرح وهما داخلين المزارات الإسلامية"، مضيفة أن ما يحدث الآن يعد تهاونا في حرمة المساجد.





فيما كتبت أسماء أبو الخير: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، الصورة دي مش حلوة، الصورة دي مش بتعبر عن الحب، الصورة دي مش الله وإيه الجمال ده، الصورة دي مينفعش نعملها شير، بصي إلبسي اللي انتي عايزاه ومحدش فينا كبير على المعصية وكلنا عندنا من الذنوب ما يكفي لانشغالنا بنفسنا ف مش قضيتي خالص لبسك ولا حتى قضيتي جوزك وموقفه".





وأضافت في الهجوم على المشاهير أنهم لا يملكون الحرية في انتهاك حرمة المساجد بهذا الشكل، خاصة مع ظهور مأذنة المسجد في خلفية الصور، لأنها تعبر عن المسلمين والإسلام، وبالتالي فإن هذه الصور تعد غير لائقة في التعبير عنهم أيضا.



