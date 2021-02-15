صدق عليها الرئيس السيسي.. خطة طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب.





ليس هذا الحضور الأول للوزير داخل مجلس النواب الحالي، حيث سبق وشهدت جلسات 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس وطارق شوقى، خلال إلقائه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها، فماذا قال الوزير في حضوره الأخير؟





امتحانات الثانوية العامة





- كل ما يتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، وما نراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.





- نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات.





- سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوان وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج.





نظام الدراسة الجديد





- كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك.

- الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها 5 جنيهات، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.

- كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ آلاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألفا، باللغتين العربية والإنجليزية.

- حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليونا على منصة "ذاكر".

- لدينا أكثر من ١٢٠ كتابا تفاعليا، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب في مصر يكون معه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم.





- الوزارة لديها أيضا خدمة البث مباشر، تماما كشبكة "نتفليكس" وشاهد وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى.





- نسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الأتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.





- نحرص على ألا يكون هناك احتكاك بالتحديثات التكنولوجية لمن هم أقل من 4 ابتدائي، حفاظا على مهاراتهم في أن يكتبوا بأيديهم وأن يتعلموا تربويا بشكل سليم، ثم يكون هناك احتكاك بالتكنولوجيا.





رسالة لـ أولياء الأمور



