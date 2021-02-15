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مرأة

بالشيكولاتة البيضاء والكاكو.. أسرع طريقة لعمل الليزي كيك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك عمل ليزى كيك  وبتكلفة أقل وإليك طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض لأمهر الشيفات.

طريقة عمل ليزى كيك الكاكو لليف غادة التلى

مقادير الليزى كيك

7 ملاعق كبيرة زبدة
  كوب من الحليب المكثف المحلى
عبوتين بسكويت
3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات

قطعي البسكويت إلى قطع  واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب واخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا.
يُسكب المزيج  باستخدام ملعقة أو ملعقة  شكلي الخليط على كل توست وقومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات.
يُفك القالب ويقطع  إلى قطع ويمكنك حفظه الليزى كيك  في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

ليزى كيك بالشيكولاته البيضاء للشيف سالى فؤاد

3 عبوات بسكويت شيكولاتة شكل مربع
200 جرام زبد أصفر
200 ملي كريمة خفق سائلة
200 ملي حليب مكثف محلى
500 جرام شكولاتة بيضاء مبشورة

طريقة عمل ليزى كيك

فى وعاء أذيبي الزبد و الحليب المكثف المحلى ثم أضيفي الكريمة وقلبيهم جيدا حتى يذوب الزبد
بعد إذابة الشيكولاتة البيضاء تدريجيا يمكنك إضافتها للمزيج السابق
كسري البسكوت ثم أضيفي خليط الشيكولاتة عليه ثم ضعيهم في قالب ثم أدخليه الثلاجة حى يتجمد ثم قدميه باردا

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