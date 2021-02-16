لمواجهة موجة الطقس السيئ.. رئيس مياه مطروح يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار

تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحى بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وأكد رئيس شركة مطروح، ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.





وقال اللواء مهندس محمود نافع، إنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أى بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحى.