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منوعات

مشروع فنان جديد.. منذر مهران أشهر طفل في مصر |فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله- احمد بيسو
موهبة تمثيلية جديدة تطرق أبواب الفن، لطفل في السادسة من عمره، لديه ملامح وجه سمراء بشوشة تشبه بدرجة كبيرة الفنان محمد رمضان، ويتميز منذر مهران بموهبة التمثيل ويبرع في تقليد المشاهير، ومؤخرًا شارك في الفيديو كليب الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب "مصباح علاء الدين"، حيث جسد شخصية الفنان محمد رمضان في مرحلة الطفولة، وأشاد الجميع بقدرته على تقليد الحركات الخاصة به والشبه الكبير بينهما.


وذكرت والدة منذر لعدسة "صدى البلد"، أنها اكتشفت موهبته في عمر الـ3 سنوات، حيث لاحظت قدرته على تقليد أصحابه وأهله بطريقة مضحكة، ثم اتجهت بعد ذلك لمجال الفن، حيث رشحه المخرج محمد سلامة لأدوار صغيرة في البداية، وكان أهم أدواره التمثيلية في مسلسل "الحرامي" بمشاركته في مشهد يجسد شخصية ابن الفنان أحمد فتحي، وكذلك جسد دور صغير في مسلسل "ليالينا 80".


وأضافت أن منذر كان لديه حلم التمثيل مع الفنان محمد رمضان منذ بداية المشوار، وظل ينتظر الفرصة حتى أتيحت له وظهر في مسلسل "البرنس"، وكان سعيدا بلقائه التقط معه العديد من الصور التذكارية، وسيشارك منذر بدور جديد في موسم رمضان القادم في مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان2021.


واختتمت حديثها قائلة: "أتمنى أن يصل لمستقبل مشرق، سواء اختار مجال التمثيل أو غيره من المجالات"، موضحة أنه متفوق في دراسته ولديه القدرة على الحفظ بسهولة، مشيرة إلى أنها تنمي فيه العديد من المواهب والمهارات حتى يكتشف ذاته في المجال الأقرب إليه.


أما منذر، فأوضح لنا سعادته الكبيرة في أول مرة التقى فيها بالفنان محمد رمضان، وذكر أنه فور لقائه به أعرب عن دهشته الشديدة للشبه الكبير بينهما، وقال له: "إنت شبهي أكتر من ابني"، ولقبه بـ"منذر الدولي".


وقال إن أصدقاءه في المدرسة يلقبونه بـ"نمبر وان الجديد" ويطلبون التصوير معه.
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