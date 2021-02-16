هاني الناظر يكشف خطر الجاز الأبيض على الشعر.. فيديو





وأضاف "استشاري الأمراض الجلدية"، عبر مكاملته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتوجب على أصحاب الأمراض الصدرية وحساسية الجلد، تجنب النزول إلى الشارع في هذا الوقت، بالإضافة إلى غلق النوافذ جيدًا أثناء التواجد في المنزل مع الحصول على جرعة مضاد للحساسية، مشيرًا إلى أنه من المفضل أيضًا عدم خروج أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال في هذا الطقس إلا للضرورة القصوى.





وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أنه بالنسبة لمنع تأثير الطقس الحالي على البشرة يتوجب شرب كميات كافية من السوائل الدافئة قدر الإمكان لما لها من تأثير جيد على نضارة البشرة.





وأشار إلى من الاخطاء الشائع وضع الجاز الأبيض على الشعر لتسببه في إصابة فروة الرأس بالتهابات.

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنه يوجد مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية خلال هذه الفترة نتيجة سوء الأحوال الجوية.