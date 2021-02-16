لن تصدق.. فتاة تشد شعرها لتأكله والعثور على أمر صادم في معدتها

في واقعة غريبة من نوعها تعرضت مراهقة إلى شد وتناول شعرها في المملكة المتحدة، حتى انتهى الأمر بوجود كرة شعر ضخمة في معدتها تسببت في إحداث ثقب في جدار بطنها.





ووفقا لمجلة سساينس أليرت العلمية، وصل طول كرة الشعر البيضاوية 50 سم وتسببت في امتلاء معدتها بالكاامل، وفقا للتقرير الطبي المنشور في 9 فبراير في مجلة ( BMJ Case Reports).





ذهبت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا إلى المستشفى في البداية بعد أن أغمي عليها مرتين، مما أدى إلى إصابة وجهها ورأسها أثناء السقوط.





أراد الأطباء استبعاد إصابة في الرأس، لكن أثناء الفحص ، لاحظوا أيضًا تحجر الجزء العلوي من بطن الفتاة، وقالت المراهقة إنها عانت من آلام متقطعة في البطن على مدى الأشهر الخمسة الماضية ، والتي ازدادت على مدار الأسبوعين السابقين لزيارتها للمستشفى.





وللفتاة أيضًا تاريخ من اضطرابات الصحة العقلية مثل هوس نتف الشعر، أو رغبة قوية في نتف الشعر. والحالة المرتبطة ببلع الشعرة ، أو الأكل القهري للشعر، وكشف التصوير المقطعي عن انتفاخ معدتها مع وجود كتلة كبيرة في الداخل، وتمزق في جدار المعدة، وفقًا لمؤلفي الدراس ، من مركز كوينز الطبي في نوتنجهام في إنجلترا.





وتم تشخيص إصابة المراهقة بمتلازمة رابونزيل، بعد اكتشاف وجود كتلة من الشعر في معدتها والتي تكاد تصل إلى الامعاء، وخضعت لعملية جراحية ، وأزال الأطباء كرة الشعر التي كانت كبيرة جدًا لدرجة أنها اتخذت شكل المعدة بأكملها.





ويذكر أن يصاب بمرض قطع الشعر حوال 0.5 إلى 3% من البشر في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة، حيث أفاد سابقًا أن حوالي 10 إلى 30% فقط من المصابين بهوس نتف الشعر يعانون أيضًا من شد الشعر التلقائي.





ويمكن ان يسبب أكل الشعر مضاعفات خطيرة ، منها انسداد الأمعاء والتي قد تصل حتى الموت، في عام 2017، توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في إنجلترا بسبب متلازمة رابونزيل بعد أن تسببت كرة الشعر في معدتها في إصابة قاتلة.