ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:02 م
جين بساكي
جين بساكي
Advertisements
محمد عثمان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد كل من يهدد أمنها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما يهدد أمنها".

وأكدت "بساكي"، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.

وفيما يخص الهجوم الصاروخي على أربيل وتضرر القوات الأمريكية هناك، قالت "بساكي"، "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".

وأضافت "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين،  للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى قاسم سليماني.. رد أمريكي قوي على تهديدات إيران

تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

بريطانيا تدين محاولات الهجوم على الرياض.. وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

هل سيشاهد بايدن محاكمة ترامب؟ البيت الأبيض يجيب

البيت الأبيض:الحوثيون يهدفون لإطالة حرب اليمن باستهداف السعودية

البنتاجون: السعودية ركن أساسي في الأمن الإقليمي وسنواصل الردع الفعال ضد إيران

ترشيحاتنا

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

دراسة: الإصابة بـ كورونا تؤدي إلى تشوهات في مقلة العين

رياح وبرودة شديدة .. صدى البلد يرصد حالة الطقس في المهندسين وجامعة الدول | فيديو

المتهم بذبح والده المسن أمام النيابة: كنت بشوفه المسيخ الدجال

هدية الجيش الأبيض.. وزيرة الصحة تقدم درعا تذكاريا من الأطقم الطبية للرئيس السيسي

ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب