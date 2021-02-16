البيت الأبيض: السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد كل من يهدد أمنها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما يهدد أمنها".
وأكدت "بساكي"، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.
وفيما يخص الهجوم الصاروخي على أربيل وتضرر القوات الأمريكية هناك، قالت "بساكي"، "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".
وأضافت "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.