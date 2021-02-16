البيت الأبيض: السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد كل من يهدد أمنها.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما يهدد أمنها".





وأكدت "بساكي"، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.



