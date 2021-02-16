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اتحاد الكرة: أندية الدوري على علم مسبق بتحملها تكاليف مسحات كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:32 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قسم التوك شو
أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة التي يرأسها لم تخطر الأندية بأي قرار بخصوص فاتورة حساب إجراء مسحات فيروس كورونا للاعبي الدوري المصري، موضحًا أن اللجنة الخماسية السابقة أخطرت الأندية بتكاليف إجراء المسحات.

واضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوم 10 ديسمبر شروط إدارة الدوري العام أرسلت لأندية الدوري المحلي، واشتملت على أن يتحمل النادي تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا، والتي تجرى في معامل معتمدة من اللجنة الطبية للاتحاد المصري.

وأشار إلى أن الوثائق الخاصة بشروط المسابقة تضمنت تحمل تكاليف إجراء المسحات، موضحًا أن النادي يُسدد مباشرة تكاليف أي مسحة تجرى للاعبي التي تتخطى القائمة الـ33 لاعب، مؤكدًا أن من يريد إجراء المسحات في المعامل المعتمده يفعل ما يصح بالنسبة له، موضحًا انه من الممكن أن يتم تسديد الفاتورة من خلال جدولة المبلغ.

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