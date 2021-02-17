مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 بمواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا
الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء
سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء
الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء
ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والاسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت .