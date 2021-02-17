مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 بمواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء

ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والاسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت .