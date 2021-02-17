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رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 بمواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا
الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء
سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء
الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء

ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والاسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت .
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