خبير اقتصادى: النمو السكانى فى مصر خطر دائم على الشعب





وأضاف "أنيس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى ظل قيام القيادة السياسية بإعادة بناء الدولة المصرية وبناء النظام السياسي ليكون قوى يجب على المواطن المصرى أن يحمل نفسه هذا العبأ الضخم، موضحا أنه من المستحيل تحقيق تنمية إقتصادية عالية إلا عندما يتم الشعور بمردود بشكل قوى.





وتابع أن أمس مصر كانت تشهد إفتتاح عدد من المشروعات بالقطاع الصحى، لافتا إلى أنه من أجل فتح 15 مستشفى جديدة تم صرف أكثر من 60 مليار جنيه.





وأكد أن هذه الأرقام الكبيرة من النمو السكانى تعتبر الخطر الدائم الحقيقي على الشعب المصرى، متابعا أن مصر رقم 2 على مستوى العالم فى معدل النمو الإقتصادى خلال عام 2020.

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه فى خلال عشر سنوات زادعدد المواطنين فى مصر بمعدل 25 مليون مواطن، مشيرا إلى أن ذلك يهد عبئا ضخما على الدولة للغاية.