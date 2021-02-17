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رياضة

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:58 ص
معلول
معلول
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عبد الحكيم أبو علم
عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي  جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاحتواء غضبه الشديد الذي تفجر بسبب الهجوم الشديد عليه من قبل أحد أبناء النادي السابقين الذي خرج في وسائل الإعلام يتهمه بادعاء الإصابة وتعمد الهروب من مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

وأبدى معلول حزنه الشديد من عدم وجود رد فعل للنادي تجاه تلك التصريحات خاصة أن كل مسئولي القلعة الحمراء يعرفونه جيدًا ومدي إخلاصه للفريق الأحمر، ورفضه لعروض بالملايين وأضعاف ما يحصل عليه في الأهلي تقديرًا لهذا النادي وجماهيره، بل أنه لعب في أوقات كثيرة وهو يشعر بالآلام وتحامل علي نفسه وقت احتياج الفريق له.

وشرح عبدالحفيظ لمعلول طريقة وسياسة النادي في التعامل مع تلك المواقف بأنه في حالة الرد فإن الأمر سيكون محل أهمية على مستوى الرأي العام، ولكن بمجرد حالة الغضب الجماهيري خرج النجم الأهلاوي السابق واعتذر له عن سوء الفهم وبالتالي ليس هناك مجال للأزمة.
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