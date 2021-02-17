بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاحتواء غضبه الشديد الذي تفجر بسبب الهجوم الشديد عليه من قبل أحد أبناء النادي السابقين الذي خرج في وسائل الإعلام يتهمه بادعاء الإصابة وتعمد الهروب من مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.





وأبدى معلول حزنه الشديد من عدم وجود رد فعل للنادي تجاه تلك التصريحات خاصة أن كل مسئولي القلعة الحمراء يعرفونه جيدًا ومدي إخلاصه للفريق الأحمر، ورفضه لعروض بالملايين وأضعاف ما يحصل عليه في الأهلي تقديرًا لهذا النادي وجماهيره، بل أنه لعب في أوقات كثيرة وهو يشعر بالآلام وتحامل علي نفسه وقت احتياج الفريق له.



