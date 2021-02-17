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رياضة

محاولات طبية مكثفة لتجهيز وليد سليمان وأيمن أشرف لرحلة تنزانيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:04 ص
وليد سليمان - أيمن
وليد سليمان - أيمن أشرف
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عبد الحكيم أبو علم
يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهودًا كبيرة على مدار الساعات القليلة المقبلة لتجهيز أيمن أشرف ووليد سليمان للحاق برحلة الفريق إلى تنزانيا بعد شكواهم من العضلة الخلفية وتغيبهم عن مباراة المريخ السوداني التي جرت أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة.


استقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها على حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جرى في 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.


كما يحاول الجهاز الطبي تجهيز علي معلول وإمكانية السفر مع البعثة، لكن اللاعب يشعر بحاجته للراحة لتجنب تفاقم إصابته، وكشف عضو بالجهاز الفني أن أيمن أشرف وصلاح محسن سوف يكونون ضمن البعثة الحمراء، ولكن هناك صعوبة في لحاق معلول ووليد.


وقال إن ناصر ماهر يحتاج إلى أسبوع آخر للدخول في التدريبات الجماعية القوية، حيث إنه يتدرب بالكرة ولكن دون أي التحامات مع زملائه لتجنب تجدد إصابته بعد إجراء جراحة في الكتف.
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