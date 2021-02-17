استياء دولي إزاء الهجوم على أربيل العراقية.. دعوات لعصيان مدني ضد الانقلاب في ميانمار.. وعاصفة ثلجية كارثية تجتاح الولايات المتحدة.. الأبرز في صحف السعودية اليوم

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

واشنطن تحث بغداد على العمل مع حكومة كردستان للتصدي للمتطرفين

دعوى قضائية جديدة تتهم ترامب بالمسئولية عن اقتحام الكونجرس

4 ملايين شخص في الولايات المتحدة بلا كهرباء بسبب عاصفة ثلجية









أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، المواقف الدولية المستنكرة للهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية، وتابعت تطورات هجوم ميليشيات الحوثي على المناطق المدنية في مأرب، كما اهتمت بمستجدات الموقف في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة.









في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط.









وأكد التحالف «استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، وشدد على أن «محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب»، وأضاف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن الاستياء من الهجمات الصاروخية المتعددة في مدينة أربيل العراقية الاثنين الماضي.









وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلينكن حث الكاظمي على مواصلة العمل عن كثب مع حكومة كردستان الإقليمية للتصدي للمتطرفين، كما بحث بلينكن مع الكاظمي الجهود الجارية لتحديد ومحاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات، بالإضافة إلى مسئولية الحكومة العراقية والتزامها حيال حماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف في العراق.









ونقلت صحيفة "سبق" عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إدانته واستنكاره بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.









وقال الإرياني "إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح الذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏"، وأضاف: "إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".









وأبرزت صحيفة "عاجل" لقاء مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني. وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربًا عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق.









وجدد التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وشدد على رفض المملكة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية.





دوليًا، قالت صحيفة "الرياض" إن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي بيني تومسون، تقدم برفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، بتهمة "انتهاك قانون كو كلوكس كلان لعام 1871"، الذي يحظر أي إجراءات تهدف إلى منع الكونجرس من القيام بواجباته.









وتشمل الدعوى تشمل جماعتي "براوند بويز" و"أوث كيبر"؛ بسبب هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لمنع الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.









وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الدعوات تتواصل في ميانمار إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه التهم مرة جديدة بحق الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، على وقع إدانات دولية.











ووجّه النظام العسكري تهمة ثانية إلى الزعيمة أونج سان سو تشي، المتهمة سابقًا باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية". وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن "التظاهرات كانت عنيفة وسيتم فرض عقوبات". وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب.









وبحسب "الشرق الأوسط"، تجتاح الولايات المتحدة موجة برد يتوقع أن تمتد أكثر بعدما أودت بحياة عشرة أشخاص وحرمت 4 ملايين شخص من الكهرباء بما في ذلك في ولايات جنوبية مثل تكساس التي عادة ما تكون درجات الحرارة فيها معتدلة.











وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من «طقس شتوي غير مسبوق وشامل» من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، حيث يخضع أكثر من 150 مليون أمريكي لتحذيرات الطقس الشتوي.