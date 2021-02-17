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أخبار العالم

حلاوة روح| بعد تبرئته من مجلس الشيوخ ماذا سيفعل ترامب؟

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام قليلة في تأمين الأصوات اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان وأعمال الشغب بمبنى الكونجرس.

وبعد ذلك القرار، خرج ترامب ونجله بتصريحات مثيرة للجدل بشأن إدانته وإصراره على الفوز في الإنتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا. 

وقال نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن عائلته ستواصل جهودها لإعادة إنشاء الحزب الجمهوري، وان ترامب سيستمر في دفع أجندة أمريكا أولا والقتال من أجل العامل الأمريكي وسيضغط من أجل المرشحين الذين سيفعلون ذلك، وليس رجال المؤسسة الذين جلسوا هناك لسنوات، ولم يفعلوا شيئا على الإطلاق ويحصلون على الدعم الكامل من قاعدة المؤسسة.

وأضاف نجل ترامب: سنفعل العكس تماما، سنقاتل وندعم الأشخاص الذين سيكونون صالحين للشعب الأمريكي وسنحرص على انتخاب هؤلاء الأشخاص.


وفي الإطار ذاته، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا شديد اللهجة، طالب خلاله الحزب الجمهوري بعزل ميتش ماكونيل، من منصب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وقال "ترامب" في بيانه: لا يمكن للحزب الجمهوري أن يحظى بالاحترام أو القوة مرة أخرى في ظل وجود قادة سياسيين مثل السيناتور ميتش ماكونيل على رأس الحزب.

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق ماكونيل، قائلا إنه يفتقر البصيرة السياسية والحكمة والمهارة، وهو ما حوله سريعا من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إلى زعيم الأقلية، مؤكدا أن الأمر قد يزداد سوءا بالنسبة للجمهوريين.


وجدد ترامب التأكيد على حصوله على نسبة تصويت تاريخية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تجاوزت 75 مليون صوت.

 ولم يهدأ الوضع الأمريكي، حيث رفع رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني تومسون، والرابطة الأمريكية للنهضة بذوي البشرة الملونة، دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، واتهمه بالتحريض على أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.
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