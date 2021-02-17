مباحث التموين تضبط 9 آلاف قطعة مستلزمات طبية و١٢٠٠ قطعة غيار سيارات مغشوشة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٩ آلاف قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





كما تم ضبط ١٢٠٠ قطعة "غيار سيارات" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة ، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



