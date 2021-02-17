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فن

طرح بوستر فيلم Cruella لـ ايما ستون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:18 م
ايما ستون
ايما ستون
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شروق ابراهيم
طرحت شركة ديزني للإنتاج السينمائي بوستر فيلم Cruella للنجمة العالمية ايما ستون، والتي ستقدم خلاله دور شريرة، على أن يتم طرح تريلر الفيلم الليلة. 

وظهرت ايما ستون بملامح شريرة على بوستر الفيلم مستعينة بمكياج صارخ وباروكة بيضاء وأسود. 

وفيلم Cruella هو نسخة حية لنفس الفيلم الذي عرض في 1996، والتي قدمتها جلين كلوز. 

وحددت شركة ديزني موعد طرح الفيلم يوم 28 مايو عام 2021.

وكشف مصدر لـ موقع Page six أن النجمة العالمية ايما ستون وخطيبها ديف مكاري تزوجا سرا منذ فترة دون إقامة حفل زفاف، وذلك بعد أن شوهدا منذ أسابيع وهما يرتديان دبلة الزواج. 

وتأتي تلك الخطوة بعدما ألغت ايما ستون حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر مارس الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع.

وما لا يعرفه الكثيرون عن زوج إيما ستون التي تبلغ من العمر ٣١ عاما، أنه يعمل في البرنامج الشهير snl.

وكانت إيما ستون قالت في أحد حواراتها الصحفية مؤخرا، إنها عندما نضجت وتقدمت في العمر تغيرت وجهة نظرها تجاه الزواج وأصبح لديها شغف الأمومة.

يشار إلى أن إيما ستون وديف مكاري ارتبطا وأول ظهور لهما كان في ولاية نيويورك الأمريكية في نوفمبر ٢٠١٧.
طرح بوستر فيلم Cruella لـ ايما ستون
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