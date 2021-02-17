ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى حميات قرية الشامية والوحدة الصحية ومركز الشباب بالقرية ضمن جولته الميدانية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.

اقرأ أيضا:



حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مجمع خدمة المواطنين بقرية الشامية والذى سيجرى تطويره لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة الخدمات كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى حميات الشامية والتي سيجري تطويرها ضمن مشروعات تطوير مركز ساحل سليم وتابع سير العمل بأقسام العزل والفرز وغرفة الأشعة وعيادة الحميات بالمستشفى واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للخدمات التي تقدمها المستشفى ومقترحات التطوير التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.




واستكمل المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد مبنى الوحدة الصحية وتابع سير العمل بها والتقى بمديرة الوحدة وبعض العاملين مشددًا على ضرورة وضع المقترحات الخاصة بالتطوير وتحديث منظومة العمل بالمستشفى والتي سيجري تنفيذها خلال الأشهر القادمة كما تفقد المحافظ ومرافقوه مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي ستتضمن منافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.



وفي نهاية جولته بالشامية التقى المحافظ بعض الشباب وأهالي القرية واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المشروعات بالقرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط العمراني: خطة تطوير القرى تشمل الخدمات الطبية وتحسين مستوى الخدمات.. فيديو

مبادرة تطوير 1000 قرية.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة رصد احتياجات تطوير 7 مراكز

بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. إحالة مدير إدارة أوقاف وإمام مسجد والعاملين فيه للتحقيق بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرى مبادرة حياة كريمة بمركز أبوتيج

محافظ أسيوط: تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي العتمانية بالبداري

ترشيحاتنا

أمريكا لن تصمت.. البنتاجون: هذه الدولة أكبر تهديد لنا وللناتو

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع.. ارتفاع منسوب البحر بالإسكندرية بسبب الامطار الغزيرة..فيديو

يا مدلل.. ليفربول يوجه رساله لمحمد صلاح احتفالا بالفوز أمام لايبزيج الألماني

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد طه الريان من الجامع الأزهر.. صور

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور