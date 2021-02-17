محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى حميات قرية الشامية والوحدة الصحية ومركز الشباب بالقرية ضمن جولته الميدانية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.





ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.





رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مجمع خدمة المواطنين بقرية الشامية والذى سيجرى تطويره لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة الخدمات كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى حميات الشامية والتي سيجري تطويرها ضمن مشروعات تطوير مركز ساحل سليم وتابع سير العمل بأقسام العزل والفرز وغرفة الأشعة وعيادة الحميات بالمستشفى واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للخدمات التي تقدمها المستشفى ومقترحات التطوير التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

















واستكمل المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد مبنى الوحدة الصحية وتابع سير العمل بها والتقى بمديرة الوحدة وبعض العاملين مشددًا على ضرورة وضع المقترحات الخاصة بالتطوير وتحديث منظومة العمل بالمستشفى والتي سيجري تنفيذها خلال الأشهر القادمة كما تفقد المحافظ ومرافقوه مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي ستتضمن منافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.













وفي نهاية جولته بالشامية التقى المحافظ بعض الشباب وأهالي القرية واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المشروعات بالقرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".











