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اقتصاد

غرفة الشارقة والقنصلية التونسية تستعرضان أبرز الفرص الاستثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع وفد من قنصلية الجمهورية العربية التونسية في دبي، إلى جانب التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة بين رجال أعمال الطرفين.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد اليوم (الأربعاء) في مقر الغرفة، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وضم الوفد التونسي سامي حسان مدير الممثلية التجارية، وإيمان الحولي مستشارة الشؤون الإقتصادية بالقنصلية، كما كان في استقبال الوفد عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وسارة اليحيى تنفيذي التعاون الدولي في الغرفة.


وجهة عالمية رائدة

ورحب عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مبينا المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة باعتبارها وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتتميز ببنية تحتية متطورة، وتوفر بيئة أعمال تنافسية فيها العديد من الفرص الاستثمارية، حيث تعتبر الصناعة والتجارة والسياحة وسياحة الأعمال من ركائز اقتصاد الإمارة والتي سجلت نموا ملحوظا خلال العام الماضي بالرغم من تحديات جائحة كورونا، نتيجة للإدارة الحكيمة للأزمة والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لضمان استمرارية الأعمال في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية على مجتمع الأعمال في الإمارة.


تسهيلات لرجال الأعمال

وأشار العويس إلى حرص الغرفة على تنويع شراكاتها مع كافة الدول لاسيما العربية الشقيقة على كافة المستويات الصناعية والتجارية بهدف الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة والعمل على زيادة نمو حجم التجارة البينية بشكل عام، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة بأهمية ترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك، وتعزيز علاقات الشارقة الاقتصادية مع الأشقاء العرب، معربا عن استعداد الغرفة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال التونسين الراغبين بالاستثمار في الشارقة للاستفادة من المزايا الفريدة والبيئة الاقتصادية المثالية التي توفرها الإمارة، والتي تعتبر من الأسرع تطورا ونموا وانفتاحا على مختلف أسواق العالم، وتعد إحدى أهم الوجهات لتأسيس الأعمال والتوسع في أسواق المنطقة.


تعزيز أطر التعاون

من جانبه أشاد سعادة شهير دجبي بالدور الذي تلعبه غرفة الشارقة في توطيد العلاقات التجارية بين الشارقة وتونس، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، معتبرا أن تبادل الخبرات والزيارات من شأنه الارتقاء بالعلاقات التجارية وتسهيل ممارسة الأعمال بين الجانبين، داعيا الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في تونس خاصة مع وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات الصناعة والأغذية والتشييد والبناء والزراعة، مؤكدا أن هذا اللقاء هو خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة لمستقبل العلاقات بين الشارقة وتونس.


تبادل الخبرات والشراكات

من جهته دعا سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى ضرورة عقد اللقاءات المشتركة التي تضم رجال أعمال ومستثمرين من الشارقة وتونس، لضمان تبادل الخبرات والشراكات وضرورة المشاركة في المعارض المتخصصة التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الغرفة تعطي أولوية خاصة لدول القارة الإفريقية وخاصة الدول العربية الشقيقة في الشمال الإفريقي، لافتا إلى أن حجم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإفريقيا بلغ 40.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة مع 36.9 مليار دولار عن الفترة ذاتها من عام 2019.


وفي ختام الزيارة جال الوفد الزائر في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، وأشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية معتبرين أن المعرض يشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية.

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