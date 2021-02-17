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عكاشة: إثيوبيا تستقوى بـ تركيا في نزاعها مع السودان.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:35 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تابع تصريحات الخارجية الإثيوبية المتعلقة بتطورات اعتدائها على السودان.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن هناك محاولة من إثيوبيا لإفساح المجال لـ تركيا للتدخل في النزاع القائم مع السودان"، منوها بأن إثيوبيا تستقوى بـ تركيا، وهو طرف محل قلق في المنطقة وغير مرحب به مطلقًا.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الحراك الشعبي السوداني رفض هيمنة تركيا على النظام السوداني السابق، وإعادة إنتاج تركيا كلاعب رئيس في المنطقة يعمق الأزمة بين إثيوبيا والسودان.

وأكد "إثيوبيا تعاني من الارتباك، وهو ما ظهر في التحالف مع تركيا من أجل التدخل في نزاعها مع السودان".

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