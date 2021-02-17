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فن

عادل الفار : أنا بحالة مستقرة وأشعر بتحسن كبير

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
عادل الفار
عادل الفار
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعد ان تعرض الى الإصابة بغيبوبة كبدية أسفرت عن دخوله المستشفى والتى قضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله. 
وقال الفار فى تصريح لـ "صدى البلد": اننى فى حالة مستقرة حاليا واشعر بتحسن شديد ومستمر حتى الآن على العلاج الذى أوصى به الأطباء المعالجون لى. 

وأضاف الفار : إنني أستعيد صحتي رويدا رويدا واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل. 

وكان كشف الفنان عادل الفار، كواليس مروره بوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته خلال الفترة الماضية.

وقال الفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولى المصرية"،: "ابنتي هي التي لاحظت مرضي وقامت على الفور بنقلي للمستشفى من أجل سرعة إسعافي".

وأردف: "مريت بظرف صعب وكنت سهران مع ناس صحابي ضحكوا عليا وأدوني حاجات معرفش هى إيه وهي اللي تعبتني، وحابب أقول للشباب، محدش يثق في حاجة غريبة ميعرفهاش".

ولفت إلى أن وعكته الصحية كانت سببا في معرفة الكثير من الحقائق حول من يحيطون به، مطالبا الشباب بتحري الدقة في أي تعاملات يومية لهم. 
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