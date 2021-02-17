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منوعات

تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:23 م
حكاية شيماء مع بطولات
حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية
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شيماء عبد المنعم - يارا زكريا
أحبت كرة القدم منذ الثالثة من عمرها، فبدأت في لعبها بالشارع وسط أطفال منطقتها من البنين خاصة حتى التحقت بأكاديمية رياضية بحى العوايد بمحافظتها الإسكندرية تتدرب فيها وسط 50 ولدًا على الأقل. 

تقول شيماء على، صاحبة الـ 14 عامًا في فيديو لموقع «صدى البلد»: «أتدرب في الأكاديمية يومين في الأسبوع مع ولاد منطقتي اللي بعتبرهم أخواتي، واليوم الثالث بلعب ماتش معاهم، وكذلك في أوقات الفراغ أتدرب فيها لمدة ساعة أو اثنين في النهار بجانب تدريبي مع فريق البنات بنادى المجد السكندري». 

تفضل شيماء على الطالبة في الصف الثاني الإعدادي التدريب مع أبناء منطقتها من الأولاد لأن لياقتهم البدنية تكون أعلى من البنات، على حد قولها، كما أنها بشهادة مدربها ومن يلعبون معها من البنين تتمتع بلياقة عالية ولا تفرق عن أي لاعب مما هما في نفس سنها أو أقرب لفئتها العمرية.

تتفوق شيماء على المستوى الدراسي، حيث أنها من الأوائل في مدستها، وكذلك في الجانب الرياضي، الذي حققت فيها مع فريقها المركز الأول على مستوى الجمهورية لكرة القدم النسائية في بطولتين، الأخيرة منها عام 2020، وبخصوص ذلك توضح شيماء: «فرحنا جدًا بالفوز؛ لأننا تعبنا في التمرينات وكنا نستحق الكأس». 

«غلبناهم 0:8» .. بهذه الكلمات تعبر شيماء عن أبرز المواقف التي لم تنساها في البطولات الرياضية ومنها كسب فريق منافس 1:2 على ملعب الشلالات بالمحافظة ثم نتيجة إصابة طعن الفريق الآخر على النتيجة فأعيد الماتش في مدينة أبو قير، وغلبوا الفريق 0:8.
 
التدريب في الشمس، ومع كبار اللاعبين، والبعد عن السكريات في الأكل، هي السبل الذي تحرص عليها شيماء  للحفاظ على لياقتها البدنية، مشيرة إلى رغبتها في الدراسة بكلية مرتبطة بكرة القدم وأن تصبح لاعبة منتخب مصر ثم تشق طريقها للاحتراف كمثلها الأعلى، الفرعون المصري، محمد صلاح. 

تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
تتدرب وسط 50 ولدًا.. حكاية شيماء مع بطولات كرة القدم النسائية.. شاهد
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