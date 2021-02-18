حسين السيد: تعرضت للضرب من حازم إمام.. ونحتاج دعم جماهير الإسماعيلي

أكد حسين السيد لاعب الإسماعيلي، أنه تعرض للضرب من حازم إمام لاعب الزمالك.





وقال حسين السيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قدمنا مباراة جيدة لكن الظروف والتوفيق لم تكن معنا خلال الشوط الأول وأهدرنا فرصتين مؤكدين".





وتابع : "نملك مدير فني جيد وأبو جريشة يمدنا بكل الدعم، نحتاج دعم ومساندة الجماهير خاصة للاعبين الشباب الذين يتواجدوا في ظروف صعبة".





وأكمل: "لم يحدث شئ بيني وبين شيكابالا، تعرضت للضرب من حازم إمام بقصد وطالبت الحكم بمنحه إنذار".



