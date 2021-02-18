عم إبراهيم يستغيث بالمسئولين: «بيتي هيقع من المطر وتدخله الثعابين»

في منزل غير آدمي متهالك مبنى من الطوب والخشب والأسمنت، مكون من طابق وبدروم يسكن عم إبراهيم صاحب الـ 66 عاما ويعاني من أمراض عدة في غرفة ذات سقف منهار وارضية دائبة.





رصدت عدسة صدى البلد معاناة عم إبراهيم في البداية يقول: "أعاني منذ فترة من المكان الذي اسكن فيه بسبب تصدعه وإمكانية انهياره في اي وقت وتقدمت بعدة شكاوى لحي الساحل ولكن دون جدوى".





وتابع عم إبراهيم بسبب تصدع الشقف وانهيار أجزاء منه تم دخول ثعبان إلى غرفتي وقمت مفزوع من نومي منذ فترة وعندما تقدمت بشكوى للحي قال لي الموظف مجبتش الثعبان ليه معاك علشان نتأكد وحررت أكثر من محضر في قسم الساحل لإثبات الحالة.





وأشار عم إبراهيم انه تقدم أكثر من مرة لحي الساحل لتوفير مسكن بديل أمن وتم عمل معينة لمسكنه وكانت نتيجة المعاينة أن طلب منه موظف الحي بعدم الإقامة بالغرفة لأنها معرضة للانهيار في اي لحظة وعندما سأله عم إبراهيم أين اقيم قال له في الشارع.





وهو الان يقيم في الشارع خوفا من انهيار الغرفة عليه أثناء نومه وسقوط الأمطار بسبب انهيار جزء من سقف الغرفة ويستغيت عم إبراهيم بالمسؤلين بتوفير مسكن أمن له يحميه من برودة الشتاء.





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