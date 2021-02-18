إصابة 5 أشقاء في انفجار أسطوانة غاز بعقار بشبرا الخيمة

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بالطابق الخامس بعقار بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة بسب انفجار اسطوانة غاز وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 5 أشقاء.

والمصابين هم مختار ف" 46 عاما مصاب بحرق بالوجة واليدين وإسلام م" 26 عاما مصاب بحرق الوجه واليدين وأحمد م" 33 عاما مصاب بحرق بالوجه واليدين وأسامة م" 20 عاما مصاب بحرق بالوجة واليدين و مصطفى م" 30 عاما مصاب بالوجه واليدين وتم نقل جميع المصابين لمستشفى القصر العيني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية اخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم تجديد حبس زوجين 15 يومًا على ذمة التحقيقات قاما بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 شهور للبيع نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.





وقررت النيابة إجراء تحليل dna للطفلة الرضيعة التي عرضها والدها للبيع مقابل 50 ألف جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها المقيمة بإحدى قرى مدينة كفر شكر مع استمرار حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيق.





وحاول المتهم تبرير جريمته هو وزوجته بحاجتهما للمال خاصة في ظل تراكم الديون التي أجبرته على التفكير في هذا الإعلان، خاصة أنه خاض تجربة السفر لإحدى الدول العربية ولم يوفق.





وقالت اسرة المتهم إنهم فوجئوا بهذا الإتهام وما يعرفونه أنه خرج مع زوجته للقاهرة لقضاء حاجة لهما وهناك خرج من محطة المترو لشراء كمامتين ليفاجئ بالقبض على زوجته ثم القبض عليه بعد عودته وتسليمهما لقسم شبرا من مباحث الهجرة غير الشرعية والانترنت بوزارة الداخلية وتوجيه إتهام محاولة بيع الطفلة لأحد الأشخاص.