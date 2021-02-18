أحمد بلال ومصطفى محمد.. حرب كلامية يشعلها طرف ثالث .. تفاصيل





طريقة تصريح أحمد بلال ورده على السؤال وجد فيها جمهور الزمالك هدرا لإمكانيات مصطفى محمد وعدم اعتراف بقدراته وشنوا هجوما من خلال وسائل التواصل ضد أحمد بلال، بينما التزم مصطفى محمد بالصمت والمتابعة من بعيد والتألق في المباريات.





القصة اتخذت بُعدا آخر من العند وحرب التصريحات والمراهنات التصريحية التي انساق إليها أحمد بلال مع إصرار الإعلاميين على النبش في القصة وطرح الأسئلة المستفزة التي تجلب ردودا أكثر استفزازا من أحمد بلال تجاه مصطفى محمد.





أحمد بلال تحدى مصطفى محمد أن يسجل في مرمى بيراميدز، ففعلها اللاعب، وانقلبت السوشيال ميديا ضد أحمد بلال وكأن الإنتصار كان على لاعب الأهلي السابق وليس بيراميدز.





مصطفى محمد سجل أيضا في مرمى الأهلي في الدوري الموسم الماضي، لكن جماهير الزمالك اعتبرت أن الهدف سكن شباك أحمد بلال وليس محمد الشناوي.





الأزمة تتصاعد





الأزمة تصاعدت مع احتراف مصطفى محمد على سبيل الإعارة في صفوف جالطة سراي التركي، وكعادة بعض الإعلاميين هبّوا جميعا لسؤال أحمد بلال عن تلك الخطوة، فوقع بلال في الفخ وتحدث بدبلوماسية لكنه قلل من فرص مصطفى محمد لـ اللعب في ظل وجود فالكاو نجم الفريق ومهاجمه الأول.





وكعادة مصطفى محمد أيضا، تألق اللاعب وأحرز 4 أهداف في 4 مباريات لعبها مع جالطة سراي، ليثبت كفاءته وأحقيته باللعب أساسيا في صفوف الفريق.





عاود أحد الإعلاميين سؤال بلال عن مصطفى محمد، وعندها اشتعل بلال غضبا قائلا " إرحمونا بقى .. هو كل ما حد يشوفني يسألني عن مصطفى محمد .. هنأته على فيس بوك، الناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة وأنا هنأته على الفيسبوك .. ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه، وعايزين نشوفه في أفضل مستوى ونتمنى له التوفيق.





مصطفى محمد يخرج عن صمته





مع تصاعد التوتر وحدة الهجوم من جماهير الزمالك على أحمد بلال، وهجوم جماهير الأهلي في المقابل على مصطفى محمد، خرج مصطفى عن صمته للمرة الأولى من خلا تغريدة على حسابه في موقع تويتر.





مصطفى كتب: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".





من يسكبون البنزين على النار





دخل على خط الأزمة لاعبون سابقون في الزمالك بتصريحات نارية أشعلت فتيل الأزمة مجددا، حيث قال خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك إنه كان مؤيدا لاحتراف مصطفى محمد، وتوقع له مستقبلا أفضل، وأضاف: قلت إنه أفضل في ضربات الرأس من رونالدو ومبابي وميسي وصلاح، وتعرضت للسخرية والاستهزاء.





وأضاف خالد الغندور: حتى أحمد بلال استهزأ بكلامي وإن مصطفى محمد لن يلعب في وجود فالكاو، أهو مصطفى محمد لعب على فالكاو وتألق والصحف التركية قالت انه نسخة تانية من صلاح.





أما أيمن عبد العزيز فوجه رسائل لمصطفى محمد، تضمنت هجوما على أحمد بلال حيث قال في تصريحات تلفزيونية " ف يه ناس منسية عايزة الناس تفتكرها ولذلك يتحدثون عن لاعب بقيمة مصطفى، وأفضل شيء لهؤلاء الأشخاص تجاهلهم وعدم منحهم الفرصة التى يبحثون عنها".

ربما بدأت القصة بـ نقد طبيعي من أحمد بلال عند سؤاله عن مقارنة مصطفى محمد بمروان محسن، فاختار نجم الأهلي السابق الأفضلية لمروان مهاجم الأهلي والأحقية بتمثيل المنتخب باعتبار أن مصطفى محمد لا يزال صغيرا ولا يمتلك الخبرة الكافية.