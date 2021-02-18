صبري موسى.. تفرد إبداعي وتميز إنساني في مكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، برعاية قطاع الإنتاج الثقافي، في الرابعة مساء السبت المقبل، ندوة بعنوان "صبري موسى.. تفرد إبداعي وتميز إنساني"، بمناسبة مرور 3 سنوات على رحيل رائد روايات الرحلة، وقصص الصحراء.
يتحدث في اللقاء كل من: الدكتور شريف الجيار، والفنانة سميرة أحمد، والمخرج مجدي أحمد علي، والكاتب رشاد كامل، وتقدمه الإعلامية منال ماجد، ويديره الكاتب أحمد السرساوي.
"صبري موسى"، كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1932، وهو من كتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو و في الرواية ولقد عمل مدرسًا للرسم لمدة عام واحد ، ثم صحافيًا في جريدة الجمهورية، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة «روز اليوسف»، وعضوًا في مجلس إدارتها، ثم عضوًا في اتحاد الكتاب العرب، ومقررًا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.
من أشهر أعماله: سيناريوهات أفلام "البوسطجي"، "الشيماء"، و"قنديل أم هاشم"، و"قاهر الظلام"، و"رغبات ممنوعة"، و"أين تخبئون الشمس".
ومن قصصه القصيرة: "القميص"، و"وجها لظهر"، و"حكايات صبري موسي"، و"مشروع قتل جارة".
وروايات: "حادث نصف المتر"، و" فساد الأمكنة "، و"السيد من حقل السبانخ".
وفي أدب الرحلات كتب: "في البحيرات"، و"في الصحراء"، ورحلتان في باريس و اليونان "رحلة النسيان".
حصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1974، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975، جائزة «بيجاسوس» من أمريكا، وهي الميدالية الذهبية للأعمال الأدبية المكتوبة بغير اللغة عام 1978، وسام الجمهورية للعلوم والفنون عام 1992، جائزة الدولة للتفوق عام 1999، جائزة الدولة التقديرية عام 2003.
وتوفي صبري موسى يوم 18 يناير 2018 في منزله بحضور زوجته الصحفية "أنس الوجود رضوان" بمحافظة الجيزة عن عمر يناهز 86 عامًا.