صبري موسى.. تفرد إبداعي وتميز إنساني في مكتبة القاهرة

"صبري موسى"، كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1932، وهو من كتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو و في الرواية ولقد عمل مدرسًا للرسم لمدة عام واحد ، ثم صحافيًا في جريدة الجمهورية، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة «روز اليوسف»، وعضوًا في مجلس إدارتها، ثم عضوًا في اتحاد الكتاب العرب، ومقررًا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.