ثلوج على ظهور الجمال .. مشاهد مفاجئة من السعودية.. فيديو





وذكر المركز السعودي وفق صحيفة عاجل، أن السحب الممطرة مستمرة على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.





وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ونجران، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة، على الجزءين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزءين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساء شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.