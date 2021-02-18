الأولمبياد الخاص يعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر

قال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، إنه تم الاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر المصري على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري وجمعية الهلال الأحمر المصري للتنسيق بشأن تقديم الخدمات المختلفة للاعبي الأولمبياد الخاص المصري وذويهم في عدد من المجالات المختلفة وسوف يتم الاعلان عن توقيع البروتوكول في وقت لاحق.









وأضاف "تهامي" أن الهلال الأحمر المصري سبق له التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في العديد من الأحداث السابقة أبرزها في عمليات التأمين الطبي للوفود المشاركة في الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي استضافتها مصر خلال شهر يناير من عام 2020 السابق وكذلك عمليات التوعية الدائمة لأسر اللاعبين والمدربين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وأيضًا حملات التطهير والتعقيم للمؤسسات القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والتي تضم لاعبي الأولمبياد الخاص.









وأكد " أحمد سرحان " مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري على أن البروتوكول سوف يشهد وضع الخطوط العريضة لأوجه التعاون في شكل رسمي مستفيدين من سجل التعاون بين المؤسستين خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص المصري وجمعية الهلال الأحمر المصري خلال الفترة القادمة.











وأوضح "سرحان" أن من ضمن أوجه التعاون المستقبلية هي عمليات التأمين الطبي للاعبين في الأحداث والأنشطة الرياضية وغير الرياضية، وكذلك التواصل المباشر مع غرفة العمليات والطوارئ بالهلال الأحمر المصري، وعمليات التطهير والتعقيم للمؤسسات التي تضم اللاعبين والمعسكرات، والاستفادة من العيادات الأون لاين وجميع الخدمات المستحدثة للهلال الأحمر المصري.









يذكر أن الفترة السابقة شهدت تعاونا مثمرا بين جمعية الهلال الأحمر المصري والأولمبياد الخاص المصري في العديد من الأنشطة التي ينظمها الأولمبياد الخاص وشهدت فترة جائحة فيروس كورونا تعاونا ملحوظا بين المؤسستين لمواجهة ومكافحة هذا الوباء .



