الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات دعائم الاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.





وقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز برئيس الحكومة الليبية فى بلده الثانى مصر مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى ممثلى الشعب الليبى بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية فى انسجام وشكل موحد بشكل يرفع المصلحة الوطنية.





كما شدد الرئيس السيسى على حرص مصر للاستمرار بدعم الشعب الليبى لاستكمال آليات إدراة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفععيل إرادته وأن المرحلة الحالى تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولوليات التحرك اتجاه المجالات المختلفة بدءأ ب استعادة الامن مرورأ ب تثبيت دعائم الدولة .





وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبيى أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى معربأ عن تقدير واعتزاز بلاده بالجهود المصرية الصادقة والفعالة فى مختلف مسارات الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية والتى نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبين وانهاء حالة الانقسام ودعم مصرللمؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.





وأكد رئيس الحكومة الليبية أن ليبيا حكومة وشعبا تتطع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة فى مواجهة الجماعات المتطرفة بقيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق باستعادة الامن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح .