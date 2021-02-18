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فاروق الباز: الرئيس السادات من أوائل المهتمين بدراسة الفضاء.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:40 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
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محمود محسن
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن الرئيس السادات كان من اوائل المهتمين بدراسة الفضاء في المنطقة الغربية.

وأضاف الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الإهتمام بالفضاء كان منذ القدم، مؤكدا أن الرئيس السادات أمر أن يكون هناك عمل بحثي في الصحراء.

وأردف الباز: قمنا بدراسات لعلم الفضاء وعمل اكتشافات وأبحاث عن رحلات أبولو إلى القمر.. وعقدت عدة اجتماعات مع قادة الخليج لدراسة أبحاث الفضاء.

وعن ازمة كورونا قال الباز: الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين.
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