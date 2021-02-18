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توك شو

بعد نقل رفاته إلى مكان آخر.. أين دفن صدام حسين؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:35 م
صدام حسين
صدام حسين
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حمزة شعيب
كشفت رغد صدام حسين، تفاصيل دفن والدها صدام حسين بعد إعدامه، قائلة "تسلمناه بشكل رسمي بعد إعدامه عن طريق المحامي الخاص بنا".

وتابعت خلال حوارها بقناة العربية،: "في البداية دفن والداي في مكان معلوم للجميع بالقرب من مقابر إخوتي لكن بعد ذلك تم نقل الرفات لمكان آخر أكثر أمنا".

وأردفت: "يحزنني كثيرا عدم حضوري لجنازته، لكن الأمر كان خارج عن إرادتي، لافتة إلى أن طلاب المدارس كانوا يزورنه في البداية في المكان المعلوم قبل أن تقوم الحكومة العراقية بمنعهم".

وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.
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