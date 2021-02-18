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بكري يوضح تفاصيل قرار وزير التعليم بشأن امتحانات الإعدادية.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:38 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن وزارة التربية والتعليم ستعلن خلال فترة وجيزة عن قرار جديد بشأن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بحيث يتضمن القرار أن يكون هناك اختبار متعدد الإختصاصات للفصل الدراسي الأول.

واضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هذا الإختبار لن يتم إضافته إلى المجموع ولكن إجتيازه يكون شرطا أساسيا لدخول الفصل الدراسي الثاني.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه يجب أن يحصل الطالب على مجموع 50% فأكثر في المجموع الكلي و25% في المادة الواحدة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترم واحدا ، مؤكدا  أن الامتحان سيغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.

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