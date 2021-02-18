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توك شو

محمود موسى يكشف حقيقة غناء محمد منير في إسرائيل.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:58 م
الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي محمود موسى نائب رئيس تحرير الأهرام أن الفنان محمد منير لم يقم بالغناء في إسرائيل، مؤكدا أن ما تم إثارته حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه حدث سوء تفسير لما قاله الفنان محمد منير فهو يعلم قيمته بين محبيه.

قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا فخور بانتمائي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".
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