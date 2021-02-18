محمود موسى يكشف حقيقة غناء محمد منير في إسرائيل.. فيديو





وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه حدث سوء تفسير لما قاله الفنان محمد منير فهو يعلم قيمته بين محبيه.





قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا فخور بانتمائي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".

أكد الكاتب الصحفي محمود موسى نائب رئيس تحرير الأهرام أن الفنان محمد منير لم يقم بالغناء في إسرائيل، مؤكدا أن ما تم إثارته حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.