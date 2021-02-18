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توك شو

تزوجني .. رغد صدام حسين تكشف هوية الرجل الثاني في العراق بعد والدها

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:26 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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شيرين عادل
قالت  رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل ،  إن حسين كامل اسم لمع وبقوة وأصبح الرجل الثانى بالدولة العراقية بعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لافتة إلى أن الصدفة جاءت لهذا الشخص بكافة النواحي .


وأوضحت  رغد صدام حسين ، خلال حوارها لفضائية العربية ، أن  حسين كامل عندما تزوجها كان مسئولا عن الأمن الخاص للدولة العراقية، لافتة إلى أن  أفراد الأمن الخاص كانوا يشاركون بحرب إيران والذى كان يشمل الحرس  الجمهوري ، والأمن الخاص .


وأشارت إلى سبب لمعان نجم زوجها كان يعود إلى قدرته على بلورة جهوده ومميزاته بالإضافة لرغبته أن يكون له دور حقيقي بالقرب من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.


وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أنها عرفت حقيقة ما جرى لأخويها عدي وقصي، عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أن كل ما يهمها أن تقدم الحقائق كما هي وتنتهي من القيل والقال، موضحة أنها كشفت الكثير في مذكراتها.


وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات"، مضيفة أن والدها  ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي"، متابعة أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتعامل بقسوة في حالات معينة.

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