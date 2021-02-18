تزوجني .. رغد صدام حسين تكشف هوية الرجل الثاني في العراق بعد والدها

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل ، إن حسين كامل اسم لمع وبقوة وأصبح الرجل الثانى بالدولة العراقية بعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لافتة إلى أن الصدفة جاءت لهذا الشخص بكافة النواحي .
وأوضحت رغد صدام حسين ، خلال حوارها لفضائية العربية ، أن حسين كامل عندما تزوجها كان مسئولا عن الأمن الخاص للدولة العراقية، لافتة إلى أن أفراد الأمن الخاص كانوا يشاركون بحرب إيران والذى كان يشمل الحرس الجمهوري ، والأمن الخاص .
وأشارت إلى سبب لمعان نجم زوجها كان يعود إلى قدرته على بلورة جهوده ومميزاته بالإضافة لرغبته أن يكون له دور حقيقي بالقرب من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.