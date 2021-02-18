وزير الثقافة الأسبق:رفضت التوقيع على بروتوكول ثقافي غامض بين قطر والإخوان فتمت إقالتي

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إنه ترأس الهيئة العامة للكتاب في فترة شديدة الخصوصية، وترأسه جاء في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهشام قنديل، وأيضًا المهندس إبراهيم محلب.





وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه قدم استقالته 3 مرات من منصب وزارة الثقافة في عهد الإخوان وكان يتم رفضها، منوها بأنها كانت فترة صعبة مرت على مصر.





وكشف عن سبب إقالته من حكومة هشام قنديل، وقال إنه تلقى اتصالا محمد رفاعي الطهطاوي أمين الرئاسة وتحدث معي على إبرام بروتوكول ثقافي غامض مع وزارة الثقافة القطرية، وأبلغني بأن الرئيس الأسبق محمد مرسي موافق، دون أن يمر على هذا الاتفاق لدراسته وكان المقابل أموال قطرية، مؤكدا أنه رفض التوقيع على البروتوكول وفي هذه المرة تمت إقالتي.





ونوه بأنه يجب أن يتم عرض تراث الدولة المصرية في سياق سياسي سوي وسليم.