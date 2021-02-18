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رياضة

بمشاركة بيراميدز.. الكاف يعلن موعد قرعة المجموعات لـ الكونفدرالية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.


وستقام القرعة يوم الاثنين المقبل في الثالثة عصرا الاثنين المقبل بالقاهرة.

وجاءت مواعيد الجولات حتى المباراة النهائية كالآتي:


الجولة الأولى 10 مارس - الجولة الثانية 17 مارس - الجولة الثالثة 4 أبريل - الجولة الرابعة 11 أبريل - الجولة الخامسة 21 أبريل - الجولة السادسة 28 أبريل


ربع نهائي البطولة

الذهاب  16 مايو - الإياب 23 مايو

نصف نهائي البطولة

الذهاب 20 يونيو - العودة 27 يونيو


فيما تقرر إقامة نهائي البطولة يوم 10 

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